Advertisement

أخبار عاجلة

التايمز البريطانية: بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التلغراف" عن مصادر: تعليق الأسلحة البريطانية المحتمل أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
30/07/2024 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تعلن بريطانيا وقف تصدير أسلحة لإسرائيل
lebanon 24
30/07/2024 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن تقديرات إسرائيلية: بريطانيا ستعلن وقف تصديرها العسكري إلى إسرائيل خلال أيام
lebanon 24
30/07/2024 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: زودنا إسرائيل بالأسلحة ولم نتخذ قرارا بالتوقف عن ذلك (العربية)
lebanon 24
30/07/2024 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2024-07-30
04:43 | 2024-07-30
04:36 | 2024-07-30
04:25 | 2024-07-30
04:22 | 2024-07-30
04:20 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24