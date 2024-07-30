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الأونروا: الإبلاغ عن 800 إلى 1000 إصابة بالتهاب الكبد أسبوعيا من خلال مراكزنا الصحية في غزة

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:38
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