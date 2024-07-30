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ميقاتي: الحكومة حاضرة بكل وزاراتها واجهزتها لمواجهة اي طارئ ولكن الاجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين.

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:31
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