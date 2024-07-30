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الإعلام الحكومي في غزة لـ"الجزيرة": إجبار إسرائيل الناس على النزوح من منازلهم جريمة ضدّ الإنسانية

Lebanon 24
30-07-2024 | 07:16
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