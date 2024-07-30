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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل إسرائيلي جراء إصابة مباشرة من نيران حزب الله في مستوطنة هغوشريم

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:06
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