"حزب الله": رداً على اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا

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