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رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي: محاولة اغتيال ترامب شكّلت فشلا أمنيا لا يُمكن تبريره

Lebanon 24
30-07-2024 | 10:28
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