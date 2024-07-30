أبي المنى لـ"الجديد": المقاومة في الجنوب مشروعة لانها مقاومة دفاع ولكن الرسالة كانت واضحة من الجميع انه يجب ان لا نفسح المجال للعدوّ الاسرائيلي لكي يزيد همجيته وجنونه

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