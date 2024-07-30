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الخارجية السودانية: أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع لن تكون مقبولة للشعب السوداني (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:06
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