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إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة الاستنفار عقب الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
30-07-2024 | 13:09
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30/07/2024 22:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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