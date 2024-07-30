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عضو المكتب السياسي في حركة امل طلال حاطوم للجديد: العملية الاسرائيلية فشلت ونحن اعتدنا على الغدر الاسرائيلي والمطلوب اليوم الوعي

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:03
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