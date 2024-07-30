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مسؤول إسرائيلي: تأمل أن تكون الضربة على ضاحية بيروت "نهاية هذه الجولة" (الحدث)

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:11
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