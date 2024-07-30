Advertisement

أخبار عاجلة

كامالا هاريس: يتعين العمل على حل دبلوماسي ينهي الهجمات على حدود لبنان - إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: ستواصل الولايات المتحدة العمل على حل دبلوماسي لإنهاء الهجمات تماما على الجبهة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
31/07/2024 00:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلهم
lebanon 24
31/07/2024 00:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل لـ"AWP": الحلّ الدبلوماسي للتوترات على حدود لبنان وإسرائيل هو الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وسنفعل كل ما بوسعنا لتهدئة التوترات
lebanon 24
31/07/2024 00:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": مسؤولون أميركيون يقولون إن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
31/07/2024 00:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:23 | 2024-07-30
17:15 | 2024-07-30
17:12 | 2024-07-30
16:55 | 2024-07-30
16:34 | 2024-07-30
16:33 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24