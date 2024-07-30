28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"الحدث": إسرائيل تقول إنها تفضل حل الأعمال العدائية من دون حرب واسعة النطاق
Lebanon 24
30-07-2024
|
17:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فصائل عراقية مسلحة تقول إنها قصفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل بالمسيّرات
Lebanon 24
فصائل عراقية مسلحة تقول إنها قصفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل بالمسيّرات
31/07/2024 02:15:23
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مصادر: التحرّكات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعدّ لحرب واسعة النطاق ضدّ "حزب الله" في لبنان
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مصادر: التحرّكات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعدّ لحرب واسعة النطاق ضدّ "حزب الله" في لبنان
31/07/2024 02:15:23
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": حرب واسعة النطاق في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية مع غياب شرعية دولية و"جيش" منهك
Lebanon 24
"هآرتس": حرب واسعة النطاق في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية مع غياب شرعية دولية و"جيش" منهك
31/07/2024 02:15:23
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار سيكون غير مسبوق.. هل يقترب حزب الله وإسرائيل من "حرب واسعة النطاق"؟
Lebanon 24
الدمار سيكون غير مسبوق.. هل يقترب حزب الله وإسرائيل من "حرب واسعة النطاق"؟
31/07/2024 02:15:23
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
01:30 | 2024-07-30
30/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
Lebanon 24
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
09:30 | 2024-07-30
30/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
13:15 | 2024-07-30
30/07/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:54 | 2024-07-30
"رويترز" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفّذت ضربة دفاعية في العراق بسبب تهديد لقوات التحالف
18:47 | 2024-07-30
"يديعوت أحرونوت": الهجوم على ضاحية بيروت نفّذته طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"
18:46 | 2024-07-30
مجلس الأمن القومي الأميركي: ملتزمون بأمن إسرائيل ضد تهديدات أذرع إيران ومن بينها حزب الله
18:31 | 2024-07-30
غالانت: لا مكان نتردّد في الذهاب إليه من أجل تكبيد من يضرّ إسرائيل أثماناً باهظة
18:27 | 2024-07-30
أوستن: سندافع عن إسرائيل إذا تعرّضت لهجوم من حزب الله
17:55 | 2024-07-30
"وول ستريت جورنال": دبلوماسيون أميركيون وعرب أعربوا عن قلقهم من اختيار إسرائيل ضرب بيروت
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
31/07/2024 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24