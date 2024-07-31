Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإٍسرائيلي: نجري الآن تقييما للوضع

Lebanon 24
31-07-2024 | 01:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية الأمريكي زار إسرائيل هذا الأسبوع وأجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2024 10:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم ونتنياهو سيجري تقييما للوضع قبل ذلك
lebanon 24
31/07/2024 10:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: في حال توقف إطلاق النار فإن الجهة المعنية بالتفاوض وإعطاء الأجوبة هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
lebanon 24
31/07/2024 10:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2024 10:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:52 | 2024-07-31
03:48 | 2024-07-31
03:48 | 2024-07-31
03:40 | 2024-07-31
03:40 | 2024-07-31
03:39 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24