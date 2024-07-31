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ميقاتي: كنت أتمنى لو أن الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم لأن نهج المقاطعة غير مجدي في هذا الظرف الخطير
Lebanon 24
31-07-2024
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02:04
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31/07/2024 10:55:30
Lebanon 24
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