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ميقاتي: هنا بيروت تقصف وتُغتال فيها العدالة الانسانية وهناك الجنوب لا يزال تحت القصف والحرق والقتل والتهجير وتدمير البلدات على مشهد من العالم وكأن كل ما يحصل من إجرام هو مجرد حادث

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:05
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ميقاتي: ندعو العالم الشاهد على جرائم اسرائيل إلى إجبارها على وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701 وكفى أن يكون العالم شاهداً على إجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الآلاف
lebanon 24
31/07/2024 10:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إننا ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل
lebanon 24
31/07/2024 10:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للبنان ، كما اشكر حرصه على كل المؤسسات بما فيها "الميدل إيست" من خلال تواصله الدائم معي، وهذا ما أدى الى استمرار شركات التامين العالمية بتغطية مخاطر الشركة في هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
31/07/2024 10:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بحثنا بالأمس مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ملفات مختلفة وهذه المحادثات ستستكمل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل في بيروت والتي ستكون فرصة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات
lebanon 24
31/07/2024 10:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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