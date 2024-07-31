المرتضى: نقول للمجتمع الدوليّ إن لبنان لن يكون لقمة سائغة والحكومة منذ اللحظة الأولى للتوتر في تشرين الأول الماضي تتابع وتواكب أوضاع الجنوب والنازحين وهذا الأمر ثابت تماماً

Lebanon 24