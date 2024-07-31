وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس شعبة العمليات السابق إسرائيل زيف: لا شك أنه سيكون رداً قاسياً من حزب الله وعلى ما يبدو سيتم إطلاق صواريخ دقيقة

Lebanon 24