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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اغتيال هنية مؤشر خطير على عدم رغبة إسرائيل في الحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:01
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