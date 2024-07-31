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كتائب القسام: ننعى القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر ونشيد بدوره المركزي في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته (الجزيرة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:37
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