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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني بالوكالة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:47
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