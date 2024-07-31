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مندوب الجزائر في مجلس الأمن: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي

Lebanon 24
31-07-2024 | 16:25
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