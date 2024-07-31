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البنتاغون: توصلنا إلى صفقة للإقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 أيلول بينهم خالد شيخ محمد
Lebanon 24
31-07-2024
|
18:40
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