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البنتاغون: توصلنا إلى صفقة للإقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 أيلول بينهم خالد شيخ محمد

Lebanon 24
31-07-2024 | 18:40
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