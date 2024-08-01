Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران يطلب اجتماعاً طارئاً لوزراء التعاون الإسلامي للتحقيق باغتيال هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 17:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الجزائر ووزير خارجية إيران بالوكالة يتباحثان في اتصال هاتفي في تدعيات اغتيال هنية ومحاولات إسرائيل إدخال المنطقة في حرب (الميادين)
lebanon 24
02/08/2024 08:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: ندين اغتيال هنية على أرض الجمهورية الإسلامية والأوضاع في المنطقة متأزمة وخطيرة
lebanon 24
02/08/2024 08:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني
lebanon 24
02/08/2024 08:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: على قتلة هنية ألا ينسوا أنهم باغتياله قتلوا السلام أيضا (الجزيرة)
lebanon 24
02/08/2024 08:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:03 | 2024-08-02
00:50 | 2024-08-02
00:22 | 2024-08-02
00:17 | 2024-08-02
00:03 | 2024-08-02
00:03 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24