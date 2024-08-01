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"نيويورك تايمز": تم إلغاء 18 رحلة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب يوم الخميس

Lebanon 24
01-08-2024 | 17:31
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