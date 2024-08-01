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وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ينتقل إلى محاولة أخرى لوضع ضابط على رأس الشرطة سيمكنه من القيام بما يحلو له

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:48
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