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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين دون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك وأربع طائرات دون طيار فوق إقليم كراسنودار (سبوتنك)

Lebanon 24
02-08-2024 | 00:17
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