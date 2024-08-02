Advertisement

أخبار عاجلة

الاتصالات التركية تعلن حجب الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" (العربية)

Lebanon 24
02-08-2024 | 01:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تطورٌ كبير.. جامعة الدول العربية تعلن: لم نعد نصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
lebanon 24
02/08/2024 11:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة بين تركيا و"إنستغرام"... ما علاقة هنية؟
lebanon 24
02/08/2024 11:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: وزارة الاتصالات تحجب تطبيق إنستغرام بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى إسماعيل هنية (الجزيرة)
lebanon 24
02/08/2024 11:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا وباكستان تعلنان الجمعة "يوم حداد وطني" على هنية
lebanon 24
02/08/2024 11:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:39 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
04:37 | 2024-08-02
04:36 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24