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يديعوت احرونوت نقلاً عن مصادر استخباراتية إسرائيلية: هنية لم يساعد في دفع المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق بل تسبب في بعض الحالات في تصلب موقف حماس

Lebanon 24
02-08-2024 | 01:33
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