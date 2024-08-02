Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تسعى إلى إثارة التوترات في المنطقة ولا بد من بذل الجهود لمنع اتساع رقعة الحرب

Lebanon 24
02-08-2024 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردنية: لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقائية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي
lebanon 24
02/08/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية الأردني والمصري يحملان إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
02/08/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي حذر من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
02/08/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان يحذران من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد بين إسرائيل ولبنان
lebanon 24
02/08/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:37 | 2024-08-02
07:11 | 2024-08-02
06:39 | 2024-08-02
06:33 | 2024-08-02
06:28 | 2024-08-02
06:15 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24