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هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:05
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