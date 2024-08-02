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المتحدث باسم فتح لـ"سكاي نيوز ": سنواصل السعي مع الفصائل للوصول لتوافق وطني تحت أساس برنامج منظمة التحرير
Lebanon 24
02-08-2024
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04:26
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