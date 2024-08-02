ميقاتي مُخاطباً العسكريين: أردتُ ان أكونَ معكم اليومَ ليسَ لاهنّئكُم بالعيد وأحيّي تضحياتَكم وبسالتَكم فحسب بل لاؤكدَ لكم ومن خلالكُم لجميعِ اللبنانيين انَّ الرهانَ عليكم ضباطاً ورتباءَ وافراداً

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