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ميقاتي مُخاطباً العسكريين: أردتُ ان أكونَ معكم اليومَ ليسَ لاهنّئكُم بالعيد وأحيّي تضحياتَكم وبسالتَكم فحسب بل لاؤكدَ لكم ومن خلالكُم لجميعِ اللبنانيين انَّ الرهانَ عليكم ضباطاً ورتباءَ وافراداً

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:38
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