ميقاتي: الحكومةَ التي أَرأسُها عملَتْ ولا تزالُ تعمل استنادا الى الصلاحياتِ التي مَنحًها إياها الدستور لايجادِ حلولٍ آنيةٍ للمشاكلِ المطروحة بالتعاونِ مع مجلسِ النواب رئيساً وأعضاء

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