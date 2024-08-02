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ميقاتي: الحاجةَ ملحّة الى إصلاحاتٍ جذريّة والى حلولٍ مستدامة لا يمكنُ ان تتوافرَ الا مع رئيسٍ للدولة يسهرُ على حمايةِ النظامِ الذي ارتضاهُ اللبنانيونَ والقائمِ على مبدأ الفصلِ بين السلطاتِ وتوازنِها وتعاونِها

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:41
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