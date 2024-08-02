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وزير الخارجية الإسرائيلية يأمر باستدعاء نائب السفير التركي بعد تنكيس علم تركيا على مبنى السفارة في تل أبيب

Lebanon 24
02-08-2024 | 05:45
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