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جون كيربي لـ"سي ان ان": نُعيد باستمرار تقييم وضع قواتنا في الشرق الأوسط للتأكد من أننا نمتلك ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا

Lebanon 24
02-08-2024 | 07:52
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