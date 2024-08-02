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اليونان تعلن التأهب عقب تحذير عن استهداف وشيك للمصالح الإسرائيلية على أراضيها

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:15
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