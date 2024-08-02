Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية في طهران

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"خلال أيام".. استعدادات أميركية للرد الإيراني على تصفية هنية
lebanon 24
02/08/2024 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب العمل الإسرائيلي: اغتيال هنية في طهران وشكر في الضاحية الجنوبية لبيروت "نجاح أمني مهم"
lebanon 24
02/08/2024 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إدارة بايدن ستستأنف عقد اجتماع مع #إسرائيل ألغي بسبب تصريح نتنياهو عن شحنة السلاح
lebanon 24
02/08/2024 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: تصريحات نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن
lebanon 24
02/08/2024 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2024-08-02
09:59 | 2024-08-02
09:39 | 2024-08-02
09:27 | 2024-08-02
09:25 | 2024-08-02
09:13 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24