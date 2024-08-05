Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة: لبنان لا يريد أي حرب ونطالب من اليوم الأول بوقف إطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي حذر من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
05/08/2024 12:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: حكومة المحافظين علقت تمويل الأونروا واليوم تقوم حكومة حزب العمال باستعادتها (الجزيرة)
lebanon 24
05/08/2024 12:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 تشرين الأول (الجزيرة)
lebanon 24
05/08/2024 12:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
lebanon 24
05/08/2024 12:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:47 | 2024-08-05
05:46 | 2024-08-05
05:43 | 2024-08-05
05:37 | 2024-08-05
05:28 | 2024-08-05
05:18 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24