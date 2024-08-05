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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل القيادي في قسم التصنيع في حركة حماس "عبدالفتاح الزريعي " ويصفه بأنه وزير "اقتصاد الحركة"

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:59
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