الجيش الإسرائيلي: بعد إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في كيرم بن زمرا وغوش حلاف نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات

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