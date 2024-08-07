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قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بعدد من قذائف الهاون تجمعات العدو الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:50
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