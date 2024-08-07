Advertisement

أخبار عاجلة

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة للجزيرة: أولوياتنا تتضمن معاقبة المعتدي في اغتيال الشهيد هنية

Lebanon 24
07-08-2024 | 17:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: لا صحة لتورط طهران في التحضير لـ"اغتيال ترامب" (الشرق)
lebanon 24
08/08/2024 04:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: اغتيال هنية "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"
lebanon 24
08/08/2024 04:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران: الولايات المتحدة أدت دوراً في اغتيال هنية وسنعمل على مقاضاتها دولياً
lebanon 24
08/08/2024 04:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته
lebanon 24
08/08/2024 04:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2024-08-07
19:03 | 2024-08-07
19:01 | 2024-08-07
18:48 | 2024-08-07
18:47 | 2024-08-07
18:44 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24