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غارة إسرائيلية على بلدة طلوسة قضاء مرجعيون بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
09-08-2024 | 05:37
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