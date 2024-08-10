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المستشار السياسي للقائد الأعلى في إيران علي شمخاني: الهدف الوحيد من قتل المصلين بمدرسة التابعين في غزة واغتيال هنية هو السعي للحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار
Lebanon 24
10-08-2024
|
04:26
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