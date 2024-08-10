Advertisement

أخبار عاجلة

تقارير فلسطينية: استشهاد محمد أبو سعدة رئيس أوقاف حماس في غزة بالغارة على حي الدرج (العربية)

Lebanon 24
10-08-2024 | 04:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر "العربية": اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس
lebanon 24
10/08/2024 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حماس: استشهاد أحد قادة كتائب القسام في طولكرم في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة فلسطينية
lebanon 24
10/08/2024 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: من المبكر الحديث عن تأثير مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس على المفاوضات (العربية)
lebanon 24
10/08/2024 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندين بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونرى في هذا العمل خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة كما نتقدم بالتعزية من أهالي ضحايا مجدل شمس العربية في الجولان المحتل
lebanon 24
10/08/2024 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2024-08-10
13:34 | 2024-08-10
13:26 | 2024-08-10
13:11 | 2024-08-10
13:03 | 2024-08-10
13:02 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24