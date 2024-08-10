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الجيش الإسرائيلي: هناك احتمال كبير أن قائد لواء المعسكرات المركزية في حركة الجهاد أشرف جودة كان موجوداً في مدرسة التابعين

Lebanon 24
10-08-2024 | 16:09
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