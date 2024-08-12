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وزير دفاع تركيا: أنقرة ودمشق قد تعقدان لقاءات في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة
Lebanon 24
12-08-2024
|
03:15
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